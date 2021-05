Explosie in flatgebouw in Antwerpen schrikt bewoners op

De bewoners van een flatgebouw in de Van Immerseelstraat in Antwerpen zijn woensdagnacht opgeschrikt door een explosie. Er vielen geen gewonden, maar er is wel wat schade.

De brandweer en de politie kwamen ter plaatse en stelden een perimeter in. De voordeur van het gebouw bleek verbrijzeld.

Zowel dovo als het labo onderzoeken de omgeving en de inkomhal. Of het om een aanslag gaat, is nog niet duidelijk. In het gebouw zitten zowel huurders als kantoren.

De bewoners, die opgeschrikt werden uit hun slaap, konden na enige tijd terug binnen via de ondergrondse parking.

