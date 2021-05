Hemelvaartsdag brengt onstabiel weer met buien

Op Hemelvaartsdag zijn de weergoden ons land niet erg gunstig gezind. Een onstabiele lucht kan voor buien zorgen en lokaal kan het ook onweren. Een terrasje doen? Nog steeds aangewezen met een parasol boven het hoofd.

Donderdag begint met wat lokale lichte neerslag, later overdag zijn buien mogelijk die plaatselijk vrij stevig kunnen zijn, met een lokale donderslag. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden bij een matige zuidwestenwind, meldt het KMI. Donderdagavond en -nacht kan er plaatselijk nog een bui vallen, maar in de meeste streken blijft het droog. Hier en daar ken nevel of mist ontstaan. De minima liggen tussen 3 en 8 graden bij een zwakke tot matige wind.

Vrijdag blijft ons land onder invloed van maritieme, onstabiele lucht. Het wordt wisselvallig met buien die zich in de loop van de dag vormen. Plaatselijk kunnen de buien vergezeld zijn van onweer. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig.

Zaterdag begint de dag nog droog met opklaringen. Vrij snel wordt het zwaarbewolkt vanuit het westen, gevolgd door regen of buien. In de loop van de namiddag en avond wordt het opnieuw droger vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden.

Zondag is het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt met frequent buien, lokaal met onweer. De maxima schommelen tussen 13 en 16 graden.

Ook maandag blijft het erg wisselvallig met soms felle buien, plaatselijk vergezeld van onweer. De temperaturen schommelen tussen 11 en 15 graden. Ook dinsdag en woensdag verandert er weinig.