Alle vluchten naar Tel Aviv worden omgeleid: “Houden situatie in de gaten”

Er zijn sinds maandagavond al bijna 1.500 raketten afgevuurd vanop de Gazastrook naar Israël. En ook in Tel Aviv weerklonk het alarm, en was er minstens één explosie te horen. Foto: EPA-EFE

Alle vluchten naar de Israëlische metropool Tel Aviv worden tot nader order omgeleid, dat hebben lokale autoriteiten gemeld. Reden is de opstoot van het conflict tussen Israël en Palestina, waarbij onder meer raketaanvallen plaatsvinden op de stad.

De beslissing heeft geen gevolgen voor vluchten die vertrekken vanaf de luchthaven Ben-Gurion. Ook privévliegtuigen mogen nog landen. Dinsdagavond werd het luchtverkeer wel al tijdelijk gestaakt.

De eerstkomende vlucht van Brussels Airlines naar Tel Aviv, die op maandag 17 mei zou vertrekken vanop Brussels Airport, is alvast afgelast. Volgens woordvoerster Wencke Lemmes-Pireaux heeft dat niets te maken met de situatie ter plaatse, maar met het feit dat er weinig boekingen zijn. De vlucht die op 24 mei gepland staat, gaat voorlopig gewoon door. “Maar uiteraard houden we de situatie nauwlettend in de gaten”, klinkt het nog.

