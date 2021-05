Ex-advocaat Witte Huis gaat getuigen over Trumps poging Rusland-onderzoek te belemmeren

De voormalige advocaat van het Witte Huis onder Donald Trump heeft ermee ingestemd om na twee jaar te getuigen over de mogelijke pogingen van Trump om het Rusland-onderzoek te belemmeren. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie woensdag bekendgemaakt.

Don McGahn, die tussen 2017 en 2018 advocaat was in het Witte Huis, was er tot dusver in geslaagd om het House Judiciary Committee, een belangrijk comité van het Amerikaans Congres onder leiding van de Democraten, te ontwijken. Dat comitié eiste zijn getuigenis na het Mueller-onderzoek naar de invloed van Moskou.

“Toen de voormalige president zwoer te vechten tegen alle dagvaardingen die tegen zijn regering waren gericht, begon hij een campagne van obstructie, ongekend en gevaarlijk”, aldus democraat Jerry Nadler. “Vandaag beginnen we met een einde te maken aan dit tijdperk van obstructie.”

Na bijna twee jaar onderzoek bracht het rapport van aanklager Robert Mueller geen enkele samenzwering tussen het Trump-campagneteam en de Russische macht aan het licht. Aan de andere kant toonde het wel dat de naasten van Donald Trump talloze contacten hadden met Russische tussenpersonen en dat Rusland wel degelijk een invloed heeft gehad op de uitslag den presidentsverkiezingen in 2016.

Het Mueller-rapport beschuldigt Trump er onder meer van dat hij Don McGahn heeft gevraagd om aanklager Mueller uit zijn functie als speciaal adviseur van het ministerie van Justitie te verwijderen in 2017, wat de advocaat naar verluidt heeft geweigerd.

De rechtbank die woensdag de getuigenis van McGahn aankondigde, zei dat deze achter gesloten deuren zou plaatsvinden. Een woordelijke getuigenis zal wel openbaar gemaakt worden.