Spookrijder botst op vrachtwagen op A8 bij Doornik

Ere / Saint-Maur / Tournai / Orcq / Esplechin / Froyennes / Froidmont / Willemeau / Ramegnies-Chin / Templeuve / Chercq / Blandain / Hertain / Lamain / Marquain / Gaurain-Ramecroix / Havinnes / Beclers / Thimougies / Barry / Maulde / Vaulx / Vezon - Een auto die in tegengestelde richting reed, is donderdagochtend tegen een vrachtwagen gebotst op de autosnelweg A8/E429 nabij Doornik. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond. De snelweg was een tijdlang geblokkeerd, maar werd kort na 5 uur opnieuw vrijgegeven.

Het ongeval vond plaats nabij Melles, in de richting van Brussel. Omstreeks 2.20 uur kwam een vrachtwagen van Colruyt oog in oog te staan met een wagen die in de verkeerde richting reed. De vrachtwagenchauffeur probeerde nog uit te wijken, maar raakte de vangrail. De auto kwam vast te zitten onder de oplegger van de truck.

Politie, brandweer en ziekenwagens kwamen ter plaatse. De brandweer kon de chauffeur van de auto uiteindelijk bevrijden. De vrouw werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval was de A8 richting Brussel tijdelijk afgesloten en moest er worden omgereden. Rond 5.20 uur raakte bekend dat de voertuigen werden getakeld en dat alle rijstroken richting Brussel opnieuw vrij waren.