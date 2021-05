Bestelwagen ramt kampeerwagen waarin twee personen liggen te slapen: slachtoffers zwaargewond

Sint-Laureins / Sint-Jan-in-Eremo - Bij een wel heel bizar ongeval in Sint-Jan-in-Eremo raakten twee personen zwaargewond. Zij werden voor verzorging overgebracht naar AZ Alma in Eeklo.

“Omstreeks 7 uur kregen we een oproep binnen voor een ongeval in de buurt van camping Krekenpoort in Sint-Jan-in-Eremo”, zegt brandweerkapitein Patrick Goossens. “Bij aankomst bleek het om een heel bizar ongeval te gaan. Een kampeerwagen, netjes geparkeerd op de parking van de camping, werd daar aangereden door een witte bestelwagen, bestuurd door een persoon uit Waterland-Oudeman. De klap moet enorm geweest zijn. De camionette werd, net zoals de kampeerwagen tot schroot herleid.”

In de kampeerwagen, afkomstig uit de buurt van Luik, lagen op het ogenblik van de aanrijding twee mensen te slapen. Zij waren voor een dagje voor een familiefeest naar het Meetjesland afgezakt. “De beide slachtoffers moesten uit hun voertuig bevrijd worden”, gaat Goossens verder. “Gelukkig waren beide personen bij het bewustzijn en stelden ze het, gezien de omstandigheden, relatief goed.” Naar eigen zeggen zou de bestuurder van de camionette een klapband gekregen hebben.

