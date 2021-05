ACV pleit opnieuw voor vermogenswinstbelasting: “Noodzakelijk voor rechtvaardigheid in belastingstelsel”

De christelijke vakbond ACV wil geen harde besparingen om het begrotingstekort weg te werken. Dat heeft voorzitter Marc Leemans op deze rerum novarum feestdag opnieuw bepleit.

Het Algemeen Christelijk Vakverbond is voorstander van een vermogenswinstbelasting. Volgens Leemans is het immers een goede zaak dat de regering investeert in betere gezondheidszorg en hogere uitkeringen, maar tegelijkertijd mag dat niet gepaard gaan met harde besparingen. “Wij willen eerlijke belastingen”, klinkt het. “Belastingen die gerust verlaagd kunnen worden voor wie moet rondkomen met een laag loon. Iemand die vandaag een minimumloon heeft, houdt bij een loonsverhoging van honderd euro amper achttien euro over. Net zij worden het meest belast, dat kunnen we toch niet maken?”

Leemans stelt dat de grote vermogens niet langer mogen ontsnappen. “Als je bijvoorbeeld aandelen verkoopt en daar een grote winst op maakt, of vastgoed verkoopt en daar grote winst op maakt, dan moet je daar ook een bijdrage voor betalen”, zegt hij. “Dat is nodig om rechtvaardigheid te krijgen in ons belastingstelsel.”

Het ACV onderzoekt intussen ook juridische stappen tegen de loonnormwet en het Koninklijk Besluit dat de 0,4 procent loonmarge zal vastleggen.

