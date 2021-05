Barcelona ziet Xavi contract in de woestijn verlengen

Xavi Hernandez, voormalig Spaans international, heeft zijn contract als trainer bij Al-Sadd verlengd. De Spanjaard tekende een contract tot 2023 en blijft zo nog twee jaar in Qatar. Opmerkelijk, want er circuleren al maanden geruchten dat Barcelona Xavi wil binnenhalen. Xavi zit sinds 2019 bij Al-Sadd en is enorm succesvol.

Na 17 jaar Barcelona vertrok Xavi in 2015 naar de woestijn. De Spanjaard speelde zelf nog vier jaar bij Al-Sadd, voor hij in 2019 hoofdtrainer werd. De successen die hij als speler had bij Barcelona zette hij als trainer bij Al-Sadd door. Xavi won al vier prijzen met zijn ploeg en werd dit seizoen nog landskampioen. Via de officiële kanalen van de club uitte Xavi zijn tevredenheid. “Samen hebben we veel bereikt en daar zijn we trots op. Een contractverlenging is de beste steun die je als trainer kan krijgen.”

Al maanden wordt de naam van de Spanjaard genoemd bij Barcelona, maar die geruchten mogen de vuilbak in. “Ik ben hier nog twee seizoenen en dat respecteer ik. Er is geen speciale clausule in mijn contract waardoor ik zomaar mag vertrekken.” De fans van Barcelona zullen het nog even moeten doen met Ronald Koeman of met iemand anders want Xavi zal het zeker niet worden.