Noa Lang heeft nieuwe, opmerkelijke manager in Netflix-serie

De Vlaams-Nederlandse Netflix-serie Undercover was één van de populairste series het afgelopen jaar. Ferry Bouman, de hoofdpersonage in undercover, kreeg zijn eigen film en zelfs Noa Lang krijgt daarin een rol. De aanvaller van Club Brugge krijgt met Ferry de drugscrimineel een nieuwe manager, al ziet Lang dat niet echt zitten.

Ferry Bouman is een drugscrimineel en in Undercover wordt hij achternagezeten door twee undercoveragenten: Bob Lemmens (Tom Waes) en Kim De Rooij (Anna Drijver). De serie was zo’n groot succes dat Ferry nu een eigen film krijgt op Netflix. Noa Lang is aan een sterk seizoen bezig bij Club Brugge, maar ook naast het veld gaat het goed. De Nederlander heeft een rol gekregen in de Netflix-film Ferry. Ferry is misschien wel een crimineel, maar wil toch de manager worden van Noa Lang. Aan de kwaliteiten van Lang op het veld twijfelt niemand. Aan de acteerskills is nog wel wat werk. Vanaf 14 mei is de film te zien op het grootste streamingdienst ter wereld.

Hieronder kan u het fragment met Noa Lang bekijken.