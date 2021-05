Roberto Martinez neemt Axel Witsel op in 26-koppige selectie voor het EK

Van de 26-koppige selectie voor het EK is er één speler al zeker. Axel Witsel, die momenteel aan het revalideren is van zijn achillespeesblessure gaat mee naar het Europees Kampioenschap. De UEFA maakte iets meer dan een week geleden bekend dat er niet 23, maar 26 spelers mee mogen. Voor Roberto Martinez is dat cruciaal want zo kan de Spanjaard Witsel meenemen. “Nu is er ruimte om een risico te pakken”, zegt Roberto Martinez aan Sporza.

Op 9 januari moest Axel Witsel in een wedstrijd tegen RB Leipizig het veld vroegtijdig verlaten. De Rode Duivel scheurde zijn achillespees af en hij leek het EK te moeten missen. Na een operatie en maanden revalideren is er toch licht aan het einde van de tunnel. Witsel zal het EK niet moeten missen en is zelfs de eerste speler die zeker is van zijn selectie. “Er is geen andere Witsel”, zegt de bondscoach. “Hij werkt heel hard en we monitoren hem elke dag. We zullen zien hoe ver hij raakt, maar met een selectie van 26 spelers hebben we de ruimte om dat risico te nemen. Hij moet natuurlijk wel fit zijn tegen dan.”

Het EK begint op 11 juni en dus heeft Witsel nog een kleine maand om topfit te zijn. Net als Kompany, die op het WK in 2018, de eerste paar wedstrijden mistte, is de kans er dat Witsel hetzelfde doet. Zo kan hij topfit zijn voor de belangrijke matchen want de groepsfase moeten de Rode Duivels wel overleven. “Op het WK in Rusland hebben we dat met Vincent Kompany ook gedaan. Als we Witsel helemaal fit krijgen voor het EK, zal hij spelen. Als dat niet het geval is, zorgen we ervoor dat hij fit aan het seizoen kan beginnen met Dortmund.” Voor Witsel is dit een mooie beloning na al het harde werk van de voorbije maanden.

De Rode Duivels spelen hun eerste wedstrijd op 12 juni in Sint-Petersburg tegen Rusland. 5 dagen later wachten de Denen in Kopenhagen en op de slotspeeldag van de groepsfase spelen de Rode Duivels tegen Finland in Sint-Petersburg.