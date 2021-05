Lina (18) overleden na tragisch ongeval op weg naar het werk: “Ze had geen schijn van kans”

Kaprijke / Sint-Laureins / Evergem -

Bij een tragisch ongeval aan de kruising van de expresweg Antwerpen-kust met de Vaartstraat in Kaprijke kwam de 18-jarige Lina Vandergucht uit Watervliet om het leven toen ze woensdagmiddag op weg was naar haar werk. “Ze had geen schijn van kans”, zegt een ooggetuige.