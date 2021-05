Kompany en Van den Brom woedend na farce met VAR-busje, Referee Department legt schuld bij externe firma

Comedy Capers. Genk - Anderlecht begon met een kwartier vertraging omdat er geen VAR-busje was door een fout in de planning bij het bedrijf dat de VAR-voorzieningen levert. Zo dreigde er geen buitenspellijn te zijn in dit cruciale duel. Het probleem werd nog in allerijl opgelost, maar het gezichtsverlies voor ons voetbal was een feit. Trainers Kompany en Van den Brom waren woedend. Bij het Referee Department wassen ze hun handen in onschuld: “We stonden met de rug tegen de muur.”

Hier trekken we de lijn. Dit kan niet meer. Wat een farce in Genk. Videoref Bert Put en zijn assistenten stonden voor de match op de parking, maar er was geen VAR-busje om in te gaan zitten. “Door een interne communicatiefout bij Studiotech, het bedrijf dat de VAR-voorzieningen levert, was de voorziene technieker niet in Genk aanwezig”, schetst Stéphanie Forde, operationeel manager van het Referee Department, waar het is misgelopen.

“Normaal gezien is het VAR-busje drie uur voor de wedstrijd aanwezig in het stadion, maar toen Bert Put een uur en drie kwartier voor de aftrap aankwam en er geen busje te bespeuren viel, werd er aan de alarmbel getrokken. Toen bleek dat de technieker die op de planning stond niet aanwezig was. Daarop hebben we snel geschakeld en heeft StudioTech een andere technieker gecontacteerd die in de buurt woont van waar de busjes gestationeerd staan. Die man is dan samen met een collega in allerijl naar Genk gereden.”

Coaches kwaad

Ondertussen waren de coaches op het veld in alle staten. Zij wilden op tijd beginnen. De opwarming was in volle gang en de spelers mochten niet uit hun concentratie gehaald worden. “Dit kan natuurlijk niet”, aldus Vincent Kompany. “Niet normaal dat ze het busje vergeten te bestellen, deze competitie verdient beter. (Het busje was wel degelijk besteld, maar de technieker kwam niet opdagen, red.) We mogen fier zijn op ons voetbal. We spelen in mooie stadions, bereiden de jongens optimaal voor met alle info, met alle intensiteit. In het buitenland kijkt men naar ons en dan gebeurt dit. Het valt wel meer voor. We moeten op deze nagel blijven kloppen, want we moeten de lat hoger leggen in deze competitie.”

John van den Brom wijdde de slappe start van Genk zelfs deels aan dit probleem. “Het was lachwekkend. Je doet de voorbereiding, maaltijd, warming-up en dan opeens... Het is geen excuus, maar het kan wel meegespeeld hebben in onze start. We moeten dat niet accepteren.”

Foto: JEFFREY GAENS

En dan hadden ze bij de VAR nog geluk dat het kalibreren van de buitenspellijn minder tijd in beslag nam dan normaal. “We hebben veel hulp gekregen van de mensen van de tv-productie om de VAR operationeel te krijgen en ook Studiotech stuurde een extra technieker mee. Zo hebben we veel tijd gewonnen. Voor het kalibreren van de buitenspellijn konden we ook kijken naar de input van de laatste thuiswedstrijd van Genk en die kalibratie bleek nog 100% te kloppen. Gelukkig, want anders spraken we over een vertraging van nog eens een half uur”, verklaart Forde.

Bijna ook bij Club-Anderlecht

De Pro League en het Referee Department zagen het evenwel met lede ogen aan. “Wij stonden met de rug tegen de muur”, vertelt Forde. “Maar ik denk dat we wel het nodige professionalisme aan de dag gelegd hebben om snel tot een goede oplossing te komen.” Insiders weten echter dat het vorige week tijdens Club Brugge - Anderlecht ook kantje boord was. Als de crew van tv-zender Eleven toen niet tijdig aan de alarmbel had getrokken was het busje er ook niet. Toen dacht men dat de match om 20.45 uur begon in plaats van om 18.30 uur.

Vanaf volgend seizoen zal een dergelijke klucht echter niet meer voorvallen. Vanaf dan nemen de videorefs intrek in het Replay Center in Tubeke en zijn verplaatsingen met busjes niet meer nodig. “En voor de rest van dit seizoen is er overleg geweest met Studiotech. Zij zullen nu een dubbele controle hanteren bij een aanduiding voor een match, zodat dit zeker niet meer voorvalt”, aldus Forde. Bij Studiotech wilde men niet reageren op de gebeurtenissen.

Ironisch genoeg was er tijdens Genk-Anderlecht geen enkele VAR-interventie nodig.