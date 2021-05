Nog eens 78 oorlogsgevangenen vrijgelaten in Libië

In Libië zijn 78 gevangenen vrijgelaten die vochten aan de zijde van krijgsheer Khalifa Haftar, die het oosten van Libië controleerde, tijdens zijn offensief tegen de hoofdstad Tripoli. Dat heeft persagentschap AFP ter plaatse waargenomen.

De gevangenen werden vrijgelaten tijdens een ceremonie in de gevangenis van Jedaida, in Tripoli, met als thema “verzoening”. De vrijlating vindt plaats aan de vooravond van het Suikerfeest of Eid-al-Fitr, waarmee de moslims het einde van de ramadan vieren.

Foto: AFP

De 78 werden gevangengenomen tijdens het offensief van Khalifa Haftar tegen Tripoli. De gevechten tussen het leger dat trouw is aan de door de Verenigde Naties erkende regering van nationale eenheid en de troepen van Haftar gingen van start in april 2019 en kwamen in de zomer van 2020 tot een einde.

Staakt-het-vuren en nieuwe regering

Sinds oktober geldt een staakt-het-vuren en in maart legde een nieuwe regering van nationale eenheid de eed af, om de transitie tot de nieuwe nationale verkiezingen in december in goede banen te leiden. De interim-regering van Abdoel-Hamid Mohammed Dbeibeh vervangt zowel de regering in Tripoli als de rivaliserende regering onder leiding van krijgsheer Haftar in Benghazi.

Libië zoekt een uitweg uit een decennium van conflicten, sinds de val van het regime van Moe’ammar al-Khadaffi in 2011.

De rivaliserende kampen wisselden in december 2020 en januari 2021 tientallen gevangenen uit in het kader van een akkoord rond het staakt-het-vuren. Eind maart werden ook al 120 gevangenen van het kamp van Haftar vrijgelaten in Tripoli.