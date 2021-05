Minstens 1,4 miljoen tickets wachten op herboeking of terugbetaling, maar zo makkelijk krijg je je geld niet terug

Van concerten van Kiss tot Niels Destadsbader, van Bumba of het afscheidsfeest van Samson & Gert tot de musical Daens. Honderden optredens en voorstelling zijn het afgelopen jaar één of zelfs al meerdere keren uitgesteld. Alles samen gaat het om meer dan 1,4 miljoen tickets die moeten herboekt worden. Of terugbetaald, maar alleen als het niet anders kan.