Zelftests voor onderwijs en kinderopvang wellicht pas eind mei

De Vlaamse regering keurt deze week nog de procedure goed om op grote schaal zelftesten aan te kopen. Wellicht hebben leraren en verzorgers in crèches die pas eind mei in handen.

Eerst was het begin mei, dan half mei en nu ziet het ernaar uit dat de zelftests pas eind mei op grote schaal beschikbaar zullen zijn. De Vlaamse regering keurt deze week de procedure goed om de tests te kopen en hoopt dat de eerste exemplaren volgende week arriveren. Tegen dat de logistieke operatie helemaal op poten staat, zijn we wellicht weer een weekje verder.

Het idee van de zelftests is dat mensen zich twee keer preventief testen op het coronavirus. Bij een positieve test moeten zij meteen de huisarts contacteren voor een PCR-test, want die is betrouwbaarder. De Vlaamse overheid wil zo 600.000 zelftests per week voor het onderwijs, 50.000 voor de crèches, 27.000 voor het overheidspersoneel en nog eens de 51.000 voor lokale besturen die er willen.

Voor de onderwijsvakbonden zijn de zelftesten cruciaal nu de scholen weer voltijds open zijn gegaan. “We hebben vertraging opgelopen door de flessenhals federaal”, klinkt het op het kabinet van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Vijf tests goedgekeurd

Vooraleer Vlaanderen de zelftests kon kopen, moest er inderdaad een federaal uitvoeringsbesluit komen. Volgens de huidige wetgeving mogen enkel apotheken die verdelen, overheden niet. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zette intussen zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit dat die hindernis wegneemt. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG heeft nu ook vijf tests van drie fabrikanten goedgekeurd.

Hoe de testen precies bij alle leerkrachten in scholen en docenten in het hoger onderwijs moeten geraken, is nog niet duidelijk. Weyts wil daar pas over communiceren nadat de regering alles officieel goedkeurt. “Dan kunnen we meteen ook een juiste datum geven wanneer leraren ze krijgen”, zegt zijn woordvoerder.