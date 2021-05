Politie Frankfurt laat drie mannen met airsoftwapen vrij die bij moskee waren opgepakt

De politie in Frankfurt heeft donderdag drie jongemannen vrijgelaten die eerder op de dag waren opgepakt omdat ze bij een moskee een airsoftwapen droegen, zo heeft een woordvoerder van de politie gemeld.

De jongemannen vertoefden in een gebouw bij de moskee in de wijk Fechenheim. Getuigen verwittigden de politie omdat ze vreesden dat de mannen gewapend waren. De politie stelde vast dat de jongeren een airsoftwapen droegen dat voor sport en ontspanning gebruikt wordt. Er was “op geen enkel moment gevaar voor derden”, zei de politiewoordvoerder.

Veiligheidsmensen gingen ter plaatse, waarna de jongeren ondervraagd werden door de politie. De politie doorzocht ook hun woningen en trof er nog meer softairwapens aan.

Het incident toont dat de escalatie van het geweld in het Midden-Oosten ook spanningen in Duitsland veroorzaakt. Uit vrees voor geweld zijn bijkomende politieagenten opgesteld aan synagogen.