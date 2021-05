Nog steeds geen Kevin De Bruyne bij Manchester City, maar Guardiola blijft hoopvol voor Champions League-finale

Kevin De Bruyne zal ook dit weekend niet spelen voor Manchester City door een spierblessure. De middenvelder mist de Premier League-wedstrijd van vrijdag tegen Newcastle United. Dat bevestigde zijn coach Pep Guardiola donderdag op een persconferentie.

De Bruyne speelde vorig weekend ook niet in de 2-1 nederlaag van de Citizens tegen Chelsea wegens datzelfde probleem, maar de kampioenen van Engeland blijven hopen op een snelle return voor de finale van de Champions League-finale tegen Chelsea.

“Hij is nog steeds geblesseerd, maar het gaat steeds beter”, gaf Guardiola aan, die benadrukte dat enkel wie mentaal en fysiek honderd procent is kan aantreden in de finale. “Voor die wedstrijd hebben we nog drie matchen om alle info te verzamelen over hoe ons team eruit zal zien in de finale.”

City won deze week voor de derde keer in vijf seizoen onder Guardiola de Engelse titel, de vijfde al in de laatste tien seizoenen. Ook de League Cup, voor een vierde opeenvolgende keer, werd bijgezet in de trofeeënkast. De Champions League-finale op 29 mei kan dus de treble betekenen.