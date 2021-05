Doek valt voor ADO en VVV in Eredivisie, Vertessen en Openda trefzeker

Op de 33e en voorlaatste speeldag van de Eredivisie stonden er donderdagmiddag negen wedstrijden op het programma.

Hekkensluiter ADO Den Haag kon op eigen veld best winnen van Willem II om uitzicht te blijven houden op een verlengd verblijf in de Eredivisie, maar dat draaide helemaal anders uit. Het verloor zwaar met 1-4 en zakt daardoor voor het eerst in dertien jaar naar de Nederlandse tweede klasse. Mike Tresor Ndayishimiye gaf de assist voor de 0-1.

PSV, met Yorbe Vertessen in de basis, won vlot van PEC Zwolle met 4-2. Vertessen tekende tien minuten voor rust voor de geruststellende 3-0. PSV lijkt door het 0-0 gelijkspel van eerste achtervolger AZ bij Groningen bovendien zeker van de tweede plaats met drie punten voorsprong en een beter doelsaldo.

Belgische precisie in de Eredivisie! ?????? pic.twitter.com/ZC2MKactd3 — Play Sports (@playsports) May 13, 2021

Kampioen Ajax won van die andere laagvlieger VVV Venlo met 3-1. Venlo is daardoor ook zeker van degradatie. Nummer vier Vitesse speelde 3-3 gelijk bij Fortuna Sittard. Lois Openda viel pas 20 minuten voor tijd in bij een 3-2 stand en sleepte in de 95e minuut nog een punt uit de brand. Vitesse is door het gelijkspel zeker van de vierde plaats, goed voor een Europees ticket.

Verder nam Emmen de maat van Heerenveen met 3-1. Emmen blijft voorlopig wel op de zestiende plaats, de barrageplaats in de Eredivisie. Heracles en Feyenoord hielden elkaar op 1-1, RKC won van Twente met 2-1 en Sparta Rotterdam en Utrecht kwamen niet tot scoren.