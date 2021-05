Yannick Carrasco is net op tijd in bloedvorm, maar “enkel dankzij hem gaan de Rode Duivels niet in de EK-finale geraken”

Yannick Carrasco is in uitstekende doen bij Atlético Madrid. De Rode Duivel staat met zijn team aan kop in La Liga en dat is voor een groot deel te danken aan de goals en assists van de linkermiddenvelder. Met het EK voor de deur zal dat ook bondscoach Roberto Martinez tevredenstellen. “Hopelijk houdt hij die topvorm nog een tweetal maanden aan”, aldus Eddy Snelders, analist en voormalig assistent-bondscoach.