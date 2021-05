Clement grijpt in en zet Hans Vanaken op de bank op de Bosuil, Balanta start

Brugge - Een verrassing van jewelste bij Club Brugge, dat op de Bosuil zonder Hans Vanaken start. Na de magere één op zes is de tweevoudige Gouden Schoen het kind van de rekening. Balanta - die wekenlang niet speelde door een blessure - was zijn vervanger.

Vanaken op de bank: het gebeurt zo goed als nooit bij Club Brugge. Maar door de magere start van de Champions’ Play-offs en het mindere vormpeil van de Brugse middenvelder, besloot Philippe Clement in te grijpen. Na één op zes moest er iets veranderen, en daarom start Vanaken op Antwerp voor het eerst sinds érg lang nog eens op de bank. Dit seizoen zat Vanaken nooit zonder reden in de tribune of op de bank. Ofwel was hij geblesseerd, ofwel geschorst. Philippe Clement kwam voor de camera’s van Eleven Sports uitleg geven over die opmerkelijke beslissing. “Geen Hans Vanaken? Dat heeft niets met Genk te maken, maar puur met de opeenvolging van vier wedstrijden. Elke coach kon zeggen de na vorige wedstrijd dat de volgende matchen niet met dezelfde elf gespeeld zouden worden. Met Mats Rits is het de bedoeling om nog meer infiltraties te hebben zonder bal.”

Rits hoger

Eder Balanta, die meer dan een maand geleden zijn laatste minuten pakte (op Anderlecht, red.) kreeg een plaatsje in de basiself na een kuitblessure. De Colombiaan krijgt dus een nieuwe kans om zich te bewijzen. Daardoor mocht Rits trouwens ietsje hoger spelen.