Craeybeckxtunnel richting Brussel versperd door gekantelde vrachtwagen met varkens

Antwerpen -

Op de Antwerpse ring aan het knooppunt Antwerpen-Zuid is donderdagnamiddag een vrachtwagen met tweehonderd varkens aan boord gekanteld. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De Craeybeckxtunnel richting de E19 is volledig versperd, de afhandeling zal nog geruime tijd in beslag nemen.