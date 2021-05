Hannelore Eykens (35), die voor Artsen Zonder Grenzen in de Gazastrook is, zit sinds drie dagen noodgedwongen in een schuilkelder. Terwijl rondom haar de bommen vallen, terwijl haar huis aanhoudend davert. “Je weet nooit of ze nu ver of dichtbij vallen. Voortdurend jaagt de adrenaline.”