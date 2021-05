Brusselse beurs zet herstel voort

De Brusselse beurs zette haar herstel op Hemelvaart voort. De Bel20-index klokte 0,33 procent hoger af op 4.032,25 punten.

Winst was er bij de indexwaarden vooral voor de biotechaandelen argenx en Galapagos. Argenx won 3,64 procent bij een slotkoers van 216,40 euro, Galapagos veerde 3,18 procent op tot 62,92 euro.

Op de tweede rij snelde Recticel 14,20 procent vooruit naar 15,12 euro.

Celyad volgde met een winst van 5,88 procent bij een slotnotering van 4,86 euro. De specialist in celtherapie voor de behandeling van kanker meldde goede resultaten in een fase 1-studie naar een bestrijding van multipel myeloom. Die ziekte wordt gekenmerkt door een ongecontroleerde vermenigvuldiging van de plasmacellen in het beenmerg.

Bpost verdapperde 0,87 procent tot 10,38 euro. Gewezen topman Jean-Paul Van Avermaet mag in principe bij een concurrent aan de slag gaan. De postonderneming activeerde een clausule in zijn contract om dat tijdelijk te verhinderen niet. De activering zou ook 250.000 euro hebben gekost.

Verlies was er bij de grote waarden vooral voor Telenet, dat 1,01 procent terugviel tot 33,44 euro.

Ageas eindigde 0,92 procent lager op 51,84 euro. Woensdag had de verzekeringsgroep nog bekendgemaakt dat zijn resultaten voor dit jaar aan de bovenkant van de verwachtingsvork zullen uitkomen.

Cofinimmo hield het bij een terugval van 0,08 procent bij een slotkoers van 130,20 euro. De aandeelhouders van het vastgoedfonds kunnen kiezen tussen de uitbetaling van hun dividend van 5,80 euro bruto in cash of in nieuwe aandelen. In dat laatste geval ontvangen ze per 29 coupons een bijkomende titel.

Bij de kleinere waarden viel Leasinvest 3,63 procent terug tot 77,00 euro. Het vastgoedfonds wil fuseren met projectontwikkelaar Extensa. Zetten de aandeelhouders daarvoor het licht op groen, dan doet het vrijwillig afstand van zijn statuut als gereglementeerde vastgoedvennootschap.

Titan Cement daalde 0,81 procent tot 17,14 euro. De omzet van het cementbedrijf zakte in het eerste trimester met 3,6 procent tot 371 miljoen euro. Dat belette het bedrijf niet om een verlies van 15,8 miljoen euro om te zetten in een winst van 15,3 miljoen euro.