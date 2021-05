Oliepijplijnenbedrijf VS zouden toch miljoenen aan hackers betaald hebben

De olieleveringen via een belangrijke pijplijn in de Verenigde Staten zijn weer op het normale niveau. Colonial Pipeline herstartte de oliepijplijn woensdagmiddag Amerikaanse tijd voorzichtig. De lijn, die goed is voor bijna de helft van alle leveringen van olie, diesel en kerosine naar de Amerikaanse oostkust, lag bijna een week stil nadat hackers Colonial met gijzelingssoftware hadden aangevallen.

Het Amerikaanse oliepijplijnenbedrijf Colonial Pipeline heeft toch losgeld betaald aan cybercriminelen om weer toegang te krijgen tot platgelegde computersystemen. Twee ingewijden zeiden aan persbureau Bloomberg dat het gaat om een bedrag van bijna 5 miljoen dollar (ongeveer 4 miljoen euro) dat in ontraceerbare cryptomunten is overgemaakt.

De cyberaanval op Colonial Pipeline had deze maand grote gevolgen. Het bedrijf zag zich genoodzaakt zijn pijplijnen stil te leggen. Dat leidde tot brandstoftekorten in delen van de Verenigde Staten. Ook schoot de brandstofprijs omhoog. Bronnen zeggen dat het bedrijf al na enkele uren miljoenen betaalde aan de daders, die computersystemen met gijzelsoftware hadden platgelegd.

Groep DarkSide

De cybercriminelen zouden vervolgens een programma beschikbaar hebben gesteld dat het bedrijf weer toegang moest geven tot het computernetwerk. Dat programma zou echter zo traag zijn geweest dat Colonial ook de eigen backups gebruikte om het systeem te herstellen. De Amerikaanse autoriteiten wisten naar verluidt dat losgeld was betaald.

De politiedienst FBI zegt dat gijzelsoftware is gebruikt van de groep DarkSide. Die hackers specialiseren zich in digitale afpersing en zitten mogelijk in Oost-Europa of Rusland. De FBI ziet liever niet dat bedrijven die worden aangevallen met gijzelsoftware, vervolgens losgeld betalen. Dat zou ook andere potentiële cybercriminelen op het idee kunnen brengen om bedrijven af te persen.

Joe Biden

Volgens de Amerikaanse president Joe Biden duurt het nog enkele dagen voordat de olieproducten overal weer volop beschikbaar zijn. De afgelopen dagen kwamen steeds meer tankstations in staten als Virginia en North Carolina zonder brandstoffen te zitten. Door de verhalen over benzinetekorten gingen Amerikanen bovendien brandstof hamsteren.

Biden herhaalde verder dat de VS geloven dat de hackers die Colonial aanvielen, uit Rusland kwamen. Volgens de Amerikaanse leider betekent dat niet dat de Russische overheid erachter zit. Hij wil het probleem van hackers wel met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin bespreken.

Ook wil Biden meer aandacht voor cybercriminaliteit en de beveiliging van belangrijke infrastructuur. Hij riep de Amerikaanse Senaat dan ook op om enkele benoemingen op het gebied van cyberveiligheid snel goed te keuren.