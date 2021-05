Babylijkje gevonden in vuilzak net over Nederlandse grens: “We sluiten niet uit dat moeder uit België komt”

De Nederlandse politie sluit niet uit dat de mama van de baby die woensdagnamiddag dood werd teruggevonden in een vuilniszak, in het Nederlandse Wernhout, Belgische is. Het staat nu ook vast dat het pasgeboren slachtoffertje een meisje is.

Woensdagnamiddag werd een pasgeboren baby gevonden in het bungalowpark in Wernhout (Noord-Brabant). Een bewoner zag een groene vuilniszak liggen en wilde die opruimen. Tot zijn verbazing bleek er een babylijkje in te zitten.

De politie deed woensdag urenlang onderzoek met onder meer een speurhond en een politiehelikopter. Het onderzoek is steeds aan de gang . Er wordt gezocht naar sporen in de buurt. De eventuele camerabeelden worden bekeken. Ook het lichaam van het meisje wordt nog onderzocht.

Geestelijke gezondheid

De politie denkt dat de mama van het meisje dringend hulp nodig heeft. “Daarnaast sluiten wij niet uit dat de moeder uit België komt.”

Getuigen die iets hebben gezien of weten wie de moeder is, worden gevraagd zich te melden. Donderdagmiddag heeft de politie al een aantal tips gekregen. “Die worden nu verder uitgelopen om te bekijken of de informatie bruikbaar is in het onderzoek”, staat er te lezen op de site van Omroep Brabant.

Als de politie er niet in slaagt de nabestaanden terug te vinden, wordt haar DNA in een databank opgeslagen. Het meisje zal dan worden begraven in Zundert, schrijft het AD, de gemeente waar ze werd gevonden. “Maar laten we hopen dat we met ons onderzoek de moeder kunnen achterhalen”, besluit de politiewoordvoerder.