Bert Dries (31) werd in paar maanden miljonair door kunstwerken die koper nooit zal krijgen: “Ik vroeg nog of ik geen print moest opsturen. Dat wou hij niet”

Gent -

Twaalf jaar al drukt Bert Dries zijn stempel op het landschap van illustratoren. Maar hard labeur en corona deden bij hem het licht uitgaan. Twee maanden terug postte hij – op aanraden van vrienden – zijn kunst op veilingsites voor cryptokunstenaars. En toen veranderde alles. Hij werd dollarmiljonair. “Dit is pure waanzin. Mijn leven is in drie weken tijd compleet veranderd.”