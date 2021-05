Groen voert druk op voor statiegeld op blikjes

Groen, in de Vlaamse regering in oppositie, voert de druk op om meteen statiegeld voor blikjes en plastic flessen in te voeren in Vlaanderen. “Je kan jezelf niet op de borst kloppen met je natuurbeleid en het aantal bomen dat je plant, als je tegelijk weigert statiegeld in te voeren”, zegt partijvoorzitster Meyrem Almaci.

Wie de voorbije coronamaanden ging wandelen, heeft het ook gemerkt: er ligt veel zwerfvuil langs de kant van de weg. De meest recente cijfers, weliswaar van voor corona, geven dat ook aan: in 2019 werd 22.641 ton zwerfvuil opgehaald, een stijging van 11 procent tegenover 2017. “Omgerekend is dat 3,44 kilo zwerfvuil per Vlaming, goed voor een totale factuur van meer dan 160 miljoen euro per jaar”, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. “Al dat zwerfvuil alleen maar zien aangroeien, is frustrerend.”

Daarom vraagt de partij nog maar eens dat de Vlaamse regering werk maakt van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. De partij schermt met cijfers van OVAM, waaruit blijkt dat statiegeld het zwerfafval met 40 procent kan doen dalen. In het verleden werd daarvoor al met steun van de socialisten een resolutie ingediend in het Vlaams Parlement, maar die werd weggestemd. Ook CD&V is het idee genegen, maar toch blijkt het politiek geen evidentie.

“Onbegrijpelijk”, noemt Almaci dat. “Je kan jezelf niet op de borst kloppen met je natuurbeleid en het aantal bomen dat je plant, als je weigert statiegeld in te voeren. De Vlaamse regering trok in maart 2020 zelfs de eigen normen op, om toch maar zeker de doelstellingen te halen. Voortaan moet minstens 16.430 ton zwerfvuil worden opgehaald vooraleer ze willen spreken over statiegeld. Maar zelfs die bijgestelde norm gaan we ruimschoots overschrijden.”

Grote kuis

Ook het geduld van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) raakt stilaan op. Volgend jaar volgt de evaluatie en ze sluit niet uit dat er toch statiegeld voor blikjes en flessen wordt ingevoerd. In afwachting maant ze de gemeenten aan strenger op te treden en hogere boetes uit te schrijven voor wie sluikstort.

In Wallonië en Brussel zijn er al plannen om statiegeld in te voeren en ook steeds meer burgemeesters vragen erom – intussen al 193 van de 300 Vlaamse gemeenten. Bovendien wordt het principe ook in de meeste van onze buurlanden concreter. Volgens Groen is dit het uitgelezen moment om er ook bij ons effectief werk van te maken. De partij start daarom vandaag met De Grote Opkuis, waarbij de leden twee weken lang zwerfvuil gaan rapen.