De moord op Sofie Muylle, deel 1: “De avond voor haar dood was ze nog zo in de wolken”

Brugge / Knokke-Heist -

De avond voor haar dood belde Sofie Muylle (27) nog opgetogen naar haar vader Daniël. Ze was in de wolken omdat ze net was ingetrokken bij haar nieuwe vriend. Na enkele moeilijke jaren door het verlies van haar moeder en broer had ze éindelijk grote toekomstplannen. Tot een avondje uit in Knokke daar een abrupt einde aan maakte. Een wandelaar sloeg alarm nadat hij een lichaam onder het staketsel van een restaurant had aangetroffen. Haar bloes was omhoog getrokken, haar panty gescheurd.