Als gezin op reis met verplichte coronatest? Dat is dan 200 euro

Wie deze zomer op reis wil en nog niet volledig gevaccineerd is, kijkt voor de verplichte pcr-tests aan tegen een rekening van al snel honderden euro’s per gezin. “Maak die tests gratis”, eisen de Vlaamse reisbureaus. De experts geven hen gelijk. “Het is niet fair dat wie nog geen kans heeft gekregen op een prik, met de kosten wordt opgezadeld”, zegt Steven Van Gucht van Sciensano.