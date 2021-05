Gemeente weigert homokoppel te erkennen als vaders, maar vraagt hen wel om ‘gaybrapad’ in te huldigen: “Hoe hypocriet kan je zijn?”

Evergem -

Evergem wijdt straks een regenboogzebrapad in, ten teken van zijn holebivriendelijkheid. De gemeente vroeg ook aan Bastiaan en Lars om bij het gaybrapad te komen poseren met hun kinderen. Alleen: diezelfde gemeente wil die kinderen niet inschrijven in het bevolkingsregister en weigert hun papa’s te erkennen als officiële vaders. “Het is stuitend hypocriet. We mogen opdraven als postergezin, maar ondertussen blijven onze kinderen op papier wees.”