REACTIES. Ruud Vormer beseft dat het slechte wedstrijd was, vermoeidheid in de benen bij Antwerp

Club Brugge kan volgende week zondag kampioen spelen, maar een grandioze stap naar de titel zette het donderdag niet. Tegen Antwerp werd het een doelpuntenloze brilscore. Achteraf waren de reacties dan ook bijzonder eerlijk aan beide kanten. “We hebben alles gegeven en weinig weggegeven, maar ook te weinig gecreëerd. Dus 0-0 is wel een correcte uitslag.”

LEES OOK. “Na het onding tegen Antwerp rest er nog maar één ding voor Club Brugge: verder wroeten tot de titel binnen is”

Ritchie De Laet (Antwerp): “Laatste bal was telkens fout”

“We waren er net nog over bezig met spelers van Brugge. Je merkt in de meeste matchen dat in het laatste kwartier de tank leeg geraakt. In het laatste kwartier is er meer gevaar en zijn er meer acties omdat die tackle of die sprint er niet meer uitkomt.”

“We stonden goed, en telkens waren we twee, drie passen verwijderd van een grote kans, maar telkens de laatste bal was fout. Jammer.”

“Hoe lang vorige week is blijven nazinderen? Dat pikt wel even, want we verdienden om te winnen, maar je mag je hoofd niet laten hangen. Nu is het donderdag en hadden we een match en zondag is er alweer een nieuwe. Dus je mag er niet over blijven denken of praten, want dan zal je geen punten meer pakken. Of er factuur gaat komen uit Brussel voor gesneuveld meubilair? Dat zullen ze niet durven denk ik.”

Birger Verstraete (Antwerp): “Vermoeidheid in de benen”

“Vanop het veld is het altijd moeilijk te beoordelen of het een goede match was. Er was wel veel intensiteit en duels. Pak ik geel of kreeg ik geel? Ik kan het accepteren dat ik geel krijg, maar gaan ze nu consequent zijn? Want nu mis ik die match in Brugge door een belachelijke gele kaart. Ik vond hem heel gemakkelijk gegeven. Ik zei dat het zijn tweede fout was op die manier en ik kreeg geel.”

“De wedstrijden volgen elkaar snel op en je voelt wel de vermoeidheid in de benen. Ik vind dat de ploeg weinig te verwijten valt. We hebben alles gegeven en weinig weggegeven, maar ook te weinig gecreëerd. Dus 0-0 is wel een correcte uitslag. In de rust hebben we wat bijgestuurd, maar je moet er ook geraken en je weet dat Club Brugge gevaarlijk is in de omschakeling. Je moet zorgen dat je niet in de rug gepakt wordt, dus konden onze backs niet altijd mee hoog. Ik kan wel geloven dat het niet de mooiste wedstrijd was om te bekijken.”

Ruud Vormer: “Hadden goede zaak kunnen doen”

“Geen goede wedstrijd. Heel weinig kansen aan beide kanten, want het is heel gesloten. Maar ik verwacht wel dat we aanvallend iets meer kunnen brengen. Verdedigend stond het nu wel goed, maar we moesten aanvallend iets meer brengen. Het was niet slecht hé, maar we kunnen wel meer aanvallend. Maar ik begrijp wel dat je na die 3-0-nederlaag op Genk denkt van: “laten we eerste de nul houden”. We hadden nochtans zo’n goede zaak kunnen doen! We hadden zaterdag rustig voor de tv kunnen zitten met z’n allen. Er moest veel meer geloof in komen om hier te winnen. Het tempo moest omhoog om Antwerp pijn te kunnen doen. En dat zat zag je op het einde, maar op dat moment moet je meer crosses versturen en opportunistischer zijn.”

Simon Mignolet: “Meer kansen creëren, anders kun je niet winnen”

“We hebben er een puntje bij en het is een status quo in het klassement. We stonden goed georganiseerd en gaven weinig weg. Al creëerden we zelf ook niet veel. Dat moeten we verbeteren. Het is positief dat we na de afgelopen weken opnieuw stabiel waren, dus dat moeten we meepakken. Maar dan ook iets meer kansen creëren om doelpunten te maken, anders zul je geen wedstrijden winnen. Op eerste instantie wil je op verplaatsing niets weg geven, een punt is dan altijd goed. Zeker met de andere resultaten. Hoewel het zeker geen slecht resultaat is voor ons, hadden we toch liever gewonnen. Nu moeten we het komend weekend thuis doen.”