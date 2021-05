Argentijn Hector Cuper is nieuwe bondscoach van DR Congo

De Argentijn Hector Cuper is benoemd tot nieuwe bondscoach van de Democratische Republiek Congo. Dat nieuws werd donderdag naar buiten gebracht door Constant Omari, de voorzitter van de Congolese voetbalbond.

Cuper werd verkozen boven de Fransman Rolland Courbis en ondertekende een princiepsakkoord.

De 65-jarige Zuid-Amerikaan volgt de Congolees Christian N’Sengi Biembe op. Hij heeft als taak meegekregen om zich met DRC te plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar. De Luipaarden ontbreken op de volgende Africa Cup na hun uitschakeling van afgelopen maart in de voorrondes tegen Kameroen.

Cuper was eerder al trainer van meerdere Spaanse (Mallorca, Valencia, Betis, Santander) en Italiaanse ploegen (Inter Milaan, Parma). Hij stond eerder aan het roer bij de nationale ploeg van Egypte, waarmee hij de finale van de Africa Cup haalde in 2017 en zich eveneens kwalificeerde voor het WK van 2018 in Rusland.