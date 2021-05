Club Brugge kan zondag al kampioen worden (met wat hulp van Anderlecht)

Brugge - Is het zondag zover? Als Club Brugge dan thuis wint van Antwerp en z’n eerste zege in de Champions’ Play-offs pakt, kan het misschien al kampioen worden. Daarvoor heeft blauw-zwart wel nog hulp nodig van... aartsrivaal Anderlecht.

Als Kompany en co Genk puntenverlies aansmeren, is Club bij een zege en een kloof van zeven punten niet meer bij te halen. En als Genk verliest in Anderlecht, volstaat een puntje zelfs tegen The Great Old: dan bedraagt het gat zes punten met nog twee wedstrijden te spelen. Bij een gelijk aantal punten is Club Brugge trouwens altijd kampioen omdat het als leider de reguliere competitie afsloot.