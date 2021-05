Team van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny wil alleen nog spontane demonstraties

Het team van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny wil stoppen met het aankondigen van demonstraties. Aanhangers moeten zich beperken tot spontane acties, schreef naaste medewerker Leonid Volkov op sociale media.

Aanhangers van Navalny hebben de afgelopen maanden massaal gedemonstreerd tegen zijn arrestatie en gevangenschap. Volkov zei dat alleen vorige maand al 1.700 arrestaties zijn verricht tijdens protestacties. Het was dagen eerder al bekend dat die acties zouden plaatsvinden.

Het oppositielid zegt dat president Vladimir Poetin heeft laten zien dat hij steeds harder wil optreden tegen betogingen. Volkov, die zelf in het buitenland woont, zegt dat er nog steeds genoeg reden is om de straat op te gaan. Hij noemde corruptie, economische stagnatie en het feit dat Poetin nog aan de macht is.

Kremlincriticus Navalny zit ondertussen al 115 dagen vast. Zijn advocaten hebben nu aangekondigd de gevangenisdienst voor de rechter te willen slepen. Ze mogen bij bezoeken aan de strafkolonie met de politicus geen mobiele telefoons of laptops meer meenemen.