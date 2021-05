Simon Mignolet geeft toe dat het onrustig was bij Club Brugge : “We wilden tegen Antwerp de rust en stabiliteit laten terugkeren”

Club Brugge keerde gisteravond met een punt op zak met een goed gevoel terug naar huis. Na de één op zes tegen Anderlecht en Genk was er toch wat twijfel de club binnengeslopen. “We wilden tegen Antwerp de rust en de stabiliteit laten terugkeren. Dat is gelukt”, gaf Simon Mignolet toe. Ondanks de matige wedstrijd tegen Antwerp was iedereen bij Club dit keer wel tevreden.