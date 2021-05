Groei abonnees streamingdienst Disney+ vertraagt

Het streamingplatform Disney+ telde begin april meer dan 103 miljoen abonnees. Analisten hadden echter een grotere groei verwacht, en ook de omzet stelde teleur.

Disney boekte in de eerste drie maanden van het jaar een omzet van 15,6 miljard dollar, een daling met 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winst verdubbelde bijna, tot 901 miljoen dollar. Door de coronapandemie kelderde de winst vorig jaar echter met 90 procent. Bovendien was Disney veel minder kwijt aan loon en belastingen omdat veel pretparkpersoneel thuis zat.

In normale omstandigheden maken de pretparken, vakantieresorts en cruises van Disney een groot deel uit van de omzet, maar de coronacrisis heeft al die activiteiten lamgelegd. De activiteit “parken, ervaringen en afgeleide producten” boekte een omzet van 3,2 miljard, een daling met 44 procent in vergelijking met vorig jaar. De twee pretparken in Californië hebben eind april wel weer de deuren geopend, de parken in China, Hongkong en Japan waren al langer weer open. Alleen Disneyland Parijs is nog steeds gesloten.

De focus ligt nu dan ook vooral op de streamingbusiness van de groep, waarmee Disney marktleider Netflix van de troon wil stoten. In het eerste kwartaal kreeg Disney+ er echter maar ongeveer 9 miljoen abonnees bij. Analisten hadden er 6 miljoen meer verwacht, onder meer door de langverwachte eerste Marvel-serie “WandaVision”.

De gemiddelde prijs die kijkers betaalden voor de dienst daalde bovendien. Dat kwam voor een groot deel door de lancering van Disney+ Hotstar in India en Indonesië in het afgelopen jaar. Kijkers van die dienst betalen beduidend minder dan in westerse landen.

Disney gaf bij de publicatie van de kwartaalresultaten ook aan dat de coronamaatregelen de groep in het fiscale jaar 2021 1 miljard dollar zullen kosten.

Het aandeel van Disney op Wall Street zakte nabeurs met 3 procent.