Pieter Gerkens: “Getoond dat we van elke ploeg minstens evenknie zijn”

De puntendeling tussen Antwerp en Club Brugge was een vrij logische weergave van het spelbeeld, vond Pieter Gerkens. “Defensief stond het bij ons heel goed, we gaven nauwelijks iets weg aan Club Brugge.”

Zijn coach toonde zich tevreden over de bedoelingen van zijn jongens, maar vond het verschil tussen de wil en de uitvoering te groot. “Daar ben ik het mee eens. In de eerste helft kwamen we er nog geregeld goed uit via de ruimtes tussen de lijnen. Zo drongen we door tot gevaarlijke posities, maar de laatste pass die van daaruit vertrok was vaak niet goed genoeg.”

De vele afwezigheden en de snelle opeenvolging van wedstrijden zouden een mogelijke verklaring kunnen zijn van dat gebrek aan kwaliteit in de zone van de waarheid, maar daar wou Gerkens zich niet achter verschuilen. “Ik merk dat iedereen nog wat in de tank heeft zitten, hoor. Anderzijds is het bij de andere ploegen ook wat minder fris dan voorheen. En we blijven uiteraard gemotiveerd tot het einde.”

De Great Old kon in de play-offs nog niet winnen, maar hetzelfde geldt voor Club en Anderlecht. Alleen Genk won al, waardoor de achterstand op de Limburgers drie punten bedraagt. “We blijven geloven in die tweede plaats. We hebben in deze eindronde ook al bewezen dat we van elke ploeg minstens de evenknie zijn. Met een beetje geluk win je die eerste wedstrijd tegen Genk en vorig weekend tegen Anderlecht zat er zeker meer in”, besloot Gerkens.