Coach Vercauteren na match tegen Club Brugge: “De frisheid ontbrak”

Is het bobijntje af bij de Great Old? Het spelbeeld in de 47ste wedstrijd van het seizoen toonde aan van wel. Club bleek nochtans te pakken, maar de tempoversnellingen waarmee Antwerp Genk en Anderlecht in verlegenheid bracht, zaten gisteren niet in de tank. Zuivere kansen afdwingen lukte niet voor Antwerp. Nochtans lagen er mogelijkheden. “Dat heb ik aan de rust ook aangehaald”, zei coach Frank Vercauteren (foto) na afloop. “Als we ons niveau omhoog tillen, kunnen we Brugge pijn doen. In het begin speelden we met te weinig durf. We konden voorin geen bal bijhouden. Wie naar boven wil kijken in de stand, moet individueel en collectief niet één goeie match, maar zes goeie matchen spelen. Vandaag (gisteren, red.) zat er gewoon niet meer in.”