Vincent Kompany zet druk op management Verschaeren om in te gaan op contractverlenging: “Yari is hier thuis. Hij weet het, ik weet het, nu nog zijn entourage”

Yari Verschaeren (19) is bezig aan zijn productiefste seizoen ooit: zes goals en vier assists. Ook op Genk leverde hij de 0-1 aan voor El Hadj. En toch zoekt de dribbelaar soms naar zichzelf. Beslommeringen? Zijn contract dat afloopt in 2022 is nog niet verlengd en het lijkt vooral zijn omgeving die dat blokkeert. Daarom gaf coach Vincent Kompany een niet mis te verstaan signaal. “Over vijf jaar speelt Verschaeren hoog, nu hoort hij hier.”