Onuachu viert met salto: “Eigenlijk niet goed voor mijn rug”

Een salto doen is één ding, maar met een kolossaal lijf van 2m01 is dat nog net iets indrukwekkender. Paul Onuachu leek er na zijn 32ste competitietreffer van het seizoen geen enkele moeite mee te hebben. “Eigenlijk was ik best moe, maar dat voelde ik niet door de adrenaline en dus maakte ik toch weer die salto”, zei de Nigeriaan met een fijn lachje erbij. ”Vroeger deed ik het vaker, maar er is mij duidelijk gemaakt dat het niet goed is voor de rug.”