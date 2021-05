AA Gent lonkt naar Essevee-aanvaller Gianni Bruno

Gent -

Opvallende aanwezige gisteren in de Ghelamco Arena. Gianni Bruno, de 29-jarige aanvaller van Zulte Waregem, kwam gistermiddag in het gezelschap van zijn vaste entourage de thuiswedstrijd van de Buffalo’s tegen KV Oostende bijwonen. Bruno, dit seizoen goed voor 20 doelpunten in de Jupiler Pro League, ligt nog één jaar onder contract bij Essevee en mag bij een goed bod eventueel vertrekken aan de Gaverbeek. De Buffalo’s bereiden het vertrek van Roman Yaremchuk voor en zien in Bruno, die dezelfde makelaar heeft als de Oekraïner, een mogelijke versterking.