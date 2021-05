Israëlische grondtroepen vallen doelen aan in Gazastrook, raketten afgevuurd vanuit Libanon

Israëlische grondtroepen vallen vrijdag de Gazastrook aan, in een militaire operatie die aan de gang is tegen de islamistische groepering Hamas, die de Gazastrook controleert. Dat meldt het Israëlische leger vrijdag.

“De Israëlische luchtmacht en de grondtroepen voeren momenteel aanvallen uit in de Gazastrook”, aldus het leger op Twitter.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Er waren berichten dat Israëlische soldaten de Palestijnse enclave hadden betreden, maar militaire correspondenten ontkenden tegenover persagentschap Reuters dat het om een invasie ging. Troepen zouden artillerie afvuren vanop de Israëlische kant van de grens. Ook inwoners in het noorden van Gaza, nabij het Israëlische front, zeiden geen Israëlische grondtroepen gezien te hebben binnen de enclave, maar meldden wel zwaar artillerievuur en tientallen luchtaanvallen, aldus Reuters.

De Israëlische televisie berichtte over grootschalige aanvallen vanuit de lucht, maar ook door artillerietroepen en tanks. Volgens de media gaat het om de zwaarste aanval op de Gazastrook sinds de escalatie van het geweld maandag.

“Ik zei dat Hamas een hoge prijs zal betalen”, zei premier Benjamin Netanyahu over de aanvallen op de Gazastrook. “Het laatste woord is nog niet gesproken en deze operatie zal zolang mogelijk doorgaan.”

Het is nog niet duidelijk hoe groot de troepenmacht is en of het tot een volwaardig grondoffensief zal komen. Waarnemers hebben gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat Israël overgaat tot een grootschalige grondoperatie. Het risico op grote aantallen verliezen zou te hoog zijn.

Al ruim 100 doden

Donderdagavond raakte bekend dat minister van Defensie Benny Gantz de mobilisatie van nog eens 9.000 reservisten goedkeurde, nadat dinsdag al 5.000 reservisten waren gemobiliseerd. De bijkomende troepen worden onder meer aan het zuidelijke en centrale bevel van de strijdkrachten toegewezen, zo staat in een mededeling.

Ook stuurde Israël troepen, tanks en andere gepantserde voertuigen naar de grens met de Gazastrook. “We zijn klaar en we blijven ons voorbereiden op verschillende scenario’s”, zei een woordvoerder van het leger eerder.

Sinds maandag lopen de spanningen hoog op in Israël en de Palestijnse gebieden. Vanop de Gazastrook zijn al minstens 1.600 raketten naar Israël afgevuurd, terwijl het Israëlische leger bij luchtaanvallen op de Gazastrook zo’n 600 bommen dropte. Intussen komt het ook tussen burgers tot hevige confrontaties in verschillende Israëlische steden met een gemengde bevolking.

De balans van de gevechten is opgelopen tot meer dan honderd doden, zo hebben de lokale autoriteiten donderdagavond gezegd. Het ministerie van Gezondheid van de Palestijnse enclave sprak van 103 doden, onder wie 27 kinderen, en 580 gewonden sinds het geweld maandagavond uitbrak. De Israëlische zijde maakte melding van 7 doden en tientallen gewonden door raketten die vanuit de Gazastrook werden afgevuurd.

De laatste omvangrijke grondoperatie door Israëlische troepen in Gaza was in 2014. Tijdens het conflict dat toen twee maanden lang woedde, kwamen meer dan 2.200 inwoners van de Gazastrook om het leven.

Ook raketten uit Libanon

Ook vanuit Libanon zijn donderdagavond raketten op Israël afgevuurd. Ze zijn echter voor de kust van het land in zee gevallen, zo meldde het Israëlische leger.

Libanese veiligheidskringen bevestigden dat drie raketten vanuit het zuiden van Libanon afgevuurd waren. Het was niet meteen duidelijk welke groep verantwoordelijk is voor de aanval. Een bron bij het Libanese leger die anoniem wou blijven, zei dat vermoedelijk Palestijnse groepen achter de aanval zaten.

De Israëlische televisie meldde dat er geen gewonden vielen of schade werd aangericht. Kort na de aanval vlogen naar verluidt Israëlische gevechtsvliegtuigen boven het zuiden van Libanon.

De vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon (United Nations Interim Forces in Southern Lebanon, UNIFIL) heeft na het nieuws over de raketlancering opgeroepen tot maximale terughoudendheid tussen Israël en Libanon. In een mededeling vraagt ze aan beide landen om samen te werken met UNIFIL om verdere escalaties te vermijden. De vredestroepen werken al samen met het Libanese leger, klinkt het nog.

De blauwhelmen bewaken sinds 1978 het grensgebied tussen Israël en Libanon. Vandaag zijn 10.000 VN-soldaten betrokken bij de operatie.

Beide landen zijn officieel nog in oorlog en de spanning aan de grens tussen het Israëlische leger en de islamistische groepering Hezbollah lopen geregeld hoog op. Hezbollah is nauw verbonden met Iran en wordt dan ook net als Teheran gezien als een aartsvijand van Israël. De laatste oorlog tussen Israël en Hezbollah liep 15 jaar geleden af.