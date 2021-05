Conflict Israël-Palestina: Tunesië, Noorwegen en China vragen vrijdag publieke vergadering van VN-Veiligheidsraad

Tunesië, Noorwegen en China hebben woensdagavond gevraagd om vrijdag een nieuwe bijeenkomst te organiseren van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Ze willen dat de vergadering deze keer publiek is, hebben diplomatieke bronnen gemeld.

De sessie, waaraan ook Israël en de Palestijnen zouden moeten deelnemen, wordt de derde bijeenkomst van de Veiligheidsraad sinds maandag. Tijdens de eerste twee vergaderingen via videoconferentie, die plaatsvonden achter gesloten deuren, hadden de Verenigde Staten zich verzet tegen het aannemen van een gemeenschappelijke verklaring waarin wordt opgeroepen om een einde te maken aan het geweld. Volgens de VS is zo’n verklaring op dit moment contraproductief. De veertien andere leden van de Veiligheidsraad waren naar verluidt wel voorstander van de tekst.

Volgens een diplomaat komt de vraag om een derde vergadering te organiseren van de Palestijnen. Woensdag schreef de Palestijnse VN-ambassadeur in een brief aan de verantwoordelijke van de organisatie dat “de internationale gemeenschap, in het bijzonder de Veiligheidsraad, zo snel mogelijk moet eisen dat Israël stopt met aanvallen op Palestijnse burgers”. Ook moet Israël een einde maken “aan de gedwongen uithuiszettingen en etnische zuivering van Palestijnen in Jeruzalem”.

Israël en VS tegen

De bedoeling van de nieuwe vergadering is niet om nog meer bijeenkomsten te organiseren of nog meer verklaringen op te stellen, maar “om te proberen een bijdrage te leveren om tot vrede te komen en om een Veiligheidsraad te hebben die in staat is om op te roepen tot een staakt-het-vuren”.

Israël is gekant tegen de betrokkenheid van de Veiligheidsraad in het conflict. Volgens bronnen ondersteunt bondgenoot VS Israël daarin. Voor de VS “toont de Veiligheidsraad zijn bezorgdheid door samen te komen, meer is niet nodig”, aldus een diplomaat.

De spanningen tussen de Israëli’s en Palestijnen lopen hoog op sinds maandag rellen uitbraken in Oost-Jeruzalem. In verschillende steden zijn zware rellen en vanop de Gazastrook werden al meer dan 1.500 raketten afgevuurd naar Israël, dat dan weer luchtaanvallen uitvoert op doelwitten van Hamas op de Gazastrook. Er vielen al tientallen doden en honderden gewonden.

