Gevaccineerde Amerikanen hoeven geen mondmasker meer te dragen

Amerikanen die tegen Covid-19 gevaccineerd zijn, moeten binnen geen mondmasker meer dragen, zo hebben de gezondheidsautoriteiten donderdag gezegd.

“Al wie volledig gevaccineerd is, kan binnen en buiten aan kleine of grote activiteiten deelnemen zonder een mondmasker te dragen of fysiek afstand te houden”, zei Rochelle Walensky, de directrice van de federale ziektepreventiedienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

De dienst raadt gevaccineerde mensen wel aan een mondmasker te blijven dragen op het vliegtuig, de bus, de trein of ander vervoer, en in de stations en luchthavens.

Vandaag is ongeveer 35 procent van de Amerikaanse bevolking - ruim 117 miljoen mensen - volledig gevaccineerd. In totaal werden al 250 miljoen dosissen toegediend.

“We hebben lang op dit moment gewacht”, zei Walensky. De beslissing over de mondmaskers werd in het licht van wetenschappelijke studies genomen die toonden dat de vaccins ook werken tegen asymptomatische besmettingen en tegen de varianten die circuleren, legde de directrice uit. Ze benadrukte dat de zeldzame mensen die ondanks een inenting ziek worden, toch minder besmettelijk zijn.

President Joe Biden noemde de nieuwe richtlijn van de CDC “een geweldige mijlpaal”. “Vandaag is een goede dag voor Amerika in onze strijd tegen het coronavirus”, zei hij in het Witte Huis. Biden vroeg wel begrip voor de mensen die toch nog een mondmasker willen dragen hoewel ze gevaccineerd zijn. “Behandel ze alstublieft met vriendelijkheid en respect. We hebben te veel conflicten, bitterheid, woede en polarisering gekend over de mondmaskers.”

Biden gaf nog aan dat het aantal besmettingen in 49 van de 50 staten aan het dalen is. Het aantal overlijdens gelinkt aan het coronavirus ligt op het laatste niveau sinds april vorig jaar.

De president riep de Amerikanen nog op om zich zeker te laten vaccineren. “We zijn er nog niet. We verliezen nog steeds te veel Amerikanen omdat we nog steeds te veel mensen hebben die niet gevaccineerd zijn.” Biden gaf eerder aan dat hij hoopt dat tegen 4 juli 70 procent van de volwassen gevaccineerd zullen zijn.