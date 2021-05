Het blijft wisselvallig met steeds kans op buien

Na het optrekken van het ochtendgrijs, wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. De stapelwolken worden steeds talrijker, en kunnen tegen het einde van de ochtend uitgroeien tot buien. In de loop van de namiddag kunnen ze soms vergezeld zijn van onweer. De maxima liggen tussen 12 graden in Hoog- België en 17 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Vannacht verdwijnen de buien en verbreden de opklaringen. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het zuidwesten maar het blijft nog droog. De minima schommelen tussen 4 graden in de Ardennen en 9 graden vlak aan zee.

Zaterdag neemt de bewolking snel toe vanaf het zuidwesten, gevolgd door regen of buien. Pas tegen de late namiddag en avond wordt het opnieuw droger met ruimte voor opklaringen. Het is fris bij maxima tussen 9 graden in de Ardennen en 12 of 13 graden in Vlaanderen.

Zondag wordt het wisselvallig met regelmatig buien. Lokaal kunnen deze intens zijn en gepaard gaan met onweer. De maxima schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 16 graden in de Kempen.

Ook maandag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met soms felle buien. Plaatselijk kunnen deze vergezeld zijn van onweer. De maxima veranderen nauwelijks en liggen tussen 10 en 15 graden.

Ook dinsdag blijft de atmosfeer onstabiel met buien en kans op onweer. De maxima schommelen nog steeds tussen 10 en 15 graden. Ook woensdag moeten we rekening houden met plaatselijk intense buien. De maxima liggen steeds tussen 10 en 15 graden.