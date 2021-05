Topman IBM: “Tekort aan computerchips kan nog twee jaar duren”

De tekorten aan computerchips kunnen nog twee jaar duren. Dat heeft de topman van techgigant IBM gezegd. Door de tekorten lopen de wachtrijen bij heel wat bedrijven hoog op. Autofabrieken en ook de makers van de Playstation 5 moesten de productie al stilleggen.

Door de coronacrisis zitten we allemaal meer thuis. De vraag naar computers, laptops, gameconsoles, smartphones, tablets, tv’s en andere elektronica steeg enorm. En daardoor ook de vraag naar computerchips. En dat zorgde dus voor grote tekorten. Verschillende productielijnen werden stilgelegd. Het meest bekende voorbeeld is de Playstation 5. Die werd in november 2020 uitgebracht, maar nog niet veel mensen hebben hem al in huis.

Jim Whitehurst, president van techgigant IBM, heeft nu tegen de BBC gezegd dat het nog “enkele jaren” kan duren voor de situatie verbetert. “Er is een grote vertraging tussen wanneer technologie ontwikkeld wordt en wanneer het in productie gaat en de chips uitkomen”, zei hij. “We kijken dus naar enkele jaren voordat we genoeg extra capaciteit online hebben om alle aspecten van het chip-tekort te verlichten.

Whitehurst voegde toe dat het bedrijf naar alternatieven zal moeten kijken om de vraag aan te kunnen. “We gaan kijken naar hergebruik, het verlengen van de levensduur van bepaalde technologieën en de investeringen in productiecapaciteit verhogen. Dat om zo snel mogelijk meer capaciteit online te krijgen.”

De IBM-man is niet de enige die denkt dat het nog lang zal duren. Ook Pat Gelsinger, de baas van de Amerikaanse chipfabrikant Intel, sprak over “enkele jaren”.

Autofabrikanten

De wereldwijde autosector zal dit jaar naar schatting 110 miljard dollar aan omzet mislopen door het chiptekort waar autofabrikanten mee worstelen. Dat is bijna een verdubbeling van een eerdere raming van onderzoeks- en adviesbureau AlixPartners. Begin dit jaar schatte het de impact van het chiptekort in de auto-industrie op 61 miljard dollar.

AlixPartners denkt dat autoproducenten dit jaar 3,9 miljoen voertuigen minder zullen bouwen als gevolg van het chiptekort. Eerder werd hier nog gerekend op een productieverlies van 2,2 miljoen auto’s.

Verschillende grote autobedrijven hebben al fabrieken of productielijnen moeten stilleggen vanwege een gebrek aan chips. Het gaat bijvoorbeeld om Ford Motor, General Motors (GM), Volkswagen, Toyota en Daimler. Ook in de fabrieken van Audi in Brussel en Volvo Cars in Gent leidde het chiptekort al tot productieproblemen.

Meerdere autofabrikanten hebben al aangegeven dat de productie dit jaar flink lager zal uitvallen.

