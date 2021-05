Franse justitie beslist topman Avrox aan België over te leveren

De onderzoekskamer van het Hof van Beroep van Aix-en-Provence heeft de overdracht aan de Belgische gerechtelijke autoriteiten gelast van de gedelegeerd bestuurder van het Luxemburgse bedrijf Avrox. Dat bericht Le Soir vrijdag. Avrox is het omstreden bedrijf dat in België een aanbesteding voor de levering van 15 miljoen mondmaskers bedong.

Laurent Hericord werd begin mei in Zuid-Frankrijk gearresteerd en woensdag gehoord door de onderzoekskamer in Aix. Het parket van Aix bevestigde aan de Brusselse krant dat “de onderzoekskamer de overlevering van de betrokken persoon aan de Belgische gerechtelijke autoriteiten heeft bevolen”. Laurent Hericord kan tegen deze beslissing binnen drie dagen beroep aantekenen. “Als er geen beroep wordt aangetekend, wordt hij binnen 10 dagen overgedragen aan de verzoekende staat (België)”, aldus het parket van Aix.

Brice Erniquin, een andere manager van Avrox, is met zijn toestemming al uitgeleverd vanuit Luxemburg aan België. Hij werd in hechtenis genomen in de gevangenis van Sint-Gillis. De Raadkamer beslist vrijdag over de geldigheid van zijn aanhoudingsbevel.

De arrestatie van de CEO van Avrox, en van twee andere personen, houdt verband met een onderzoek door het Belgische gerecht naar schrijftvervalsing, gebruik van vervalsing, oplichting, witwassen van geld en inbreuken op openbare aanbestedingen.

Eind april 2020, midden in een coronacrisis, had de regering-Wilmès voor elke Belg een stoffen masker beloofd. Het ministerie van Defensie lanceerde vervolgens een aanbesteding en koos uiteindelijk voor twee bedrijven: het Luxemburgse Avrox en het Gentse Tweed & Cotton. De eerste had een levering van 15 miljoen maskers bedongen, terwijl de tweede 3 miljoen zou leveren.

Het Brusselse parket opende in juni een onderzoek naar die aankoop van Avrox, nadat verschillende bedrijven hadden aangevoerd dat ze onterecht waren uitgesloten van de aanbesteding. Er zijn vragen gerezen over het bedrijf en zijn ervaring.