Televisiezender ESPN betaalt recordbedrag voor Amerikaanse uitzendrechten Spaanse voetbalcompetitie

Sportzender ESPN heeft een recordbedrag van 1,4 miljard dollar voor de acht volgende seizoenen betaald voor de uitzendrechten van La Liga in de Verenigde Staten. Dat maakte de zender zelf bekend. Nooit eerder betaalde een Amerikaanse sportzender meer geld voor de uitzendrechten van een buitenlandse voetbalcompetitie.

De 380 wedstrijden die elk seizoen in La Liga gespeeld worden, zullen live te volgen zijn via het streamingplatform ESPN+. Sommige wedstrijden zullen ook gestreamd worden op de sociale media van de sportzender. Ook de wedstrijden in de Spaanse tweede klasse zitten in het pakket. De uitzendrechten voor de Amerikaanse markt van de Copa del Rey en Supercup had ESPN reeds in handen. (belga)