Erika Vlieghe: “Nog te vroeg om mondmaskers in de klas af te schaffen”

Het nog te vroeg om het mondmasker niet langer te verplichten in de lagere school. Dat heeft infectiologe Erika Vlieghe vrijdag gezegd in De Ochtend op radio 1. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens had er vrijdagochtend voor gepleit om de mondmaskerplicht voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zo snel mogelijk af te schaffen.

Sinds 22 maart moeten ook leerlingen van het vijfde en zesde jaar basisonderwijs een mondmasker dragen in de klas. Het Kinderrechtencommissariaat had er eerder al voor gepleit om die maatregel zo snel mogelijk terug af te voeren. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens herhaalde, in het licht van de aangekondigde versoepelingen na het vorige Overlegcomité, vrijdag die oproep in De Ochtend.

“Wij krijgen ook heel wat oproepen van ouders over die mondmaskers op onze klachtenlijn”, zegt Vrijens. “Ik begrijp dat men voorzichtig is, maar als je ziet welke versoepelingen er nu zijn en welke er nog gepland staan, dan vind ik het niet redelijk dat de mondmaskerplicht voor kinderen blijft bestaan.”

Infectiologe Erika Vlieghe ziet voldoende redenen om het mondmasker toch te behouden. Volgens Vlieghe is het nog te vroeg om het mondmasker niet langer te verplichten in de lagere school. “We zijn er nog niet en het aantal besmettingen in klassen nemen toe. Het schooljaar duurt nog maar enkele weken. Risico’s en ongemakken moeten de hele tijd tegenover elkaar afgewogen worden”, zei ze daarover.

Vlieghe wees op de mogelijkheid dat scholen mee een draaischijf kunnen vormen van hogere virale transmissie op een moment dat er nog heel wat kwetsbare mensen zijn. “Het is nog niet het goede moment, het is nog niet gedaan”, aldus nog Vlieghe.