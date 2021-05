Britse studie toont aan: tweede dosis Pfizer op 12 weken in plaats van 3 zorgt voor meer antilichamen

Het coronavaccin van Pfizer genereert drie en een half keer meer antilichamen bij oudere mensen als de tweede dosis uitgesteld wordt tot twaalf weken na de eerste. Dat blijkt uit een nieuwe Britse studie.

Het is de eerste studie die naar het verschil in immuunreactie kijkt afhankelijk van de intervalperiode tussen de twee dosissen. Het Verenigd Koninkrijk nam aan het begin van de vaccinatiecampagne de beslissing om de tweede dosis van het Pfizer vaccin uit te stellen naar twaalf weken. In België nemen we drie tot zes weken. De farmaproducent hanteert een periode van drie weken.

De Britten namen die beslissing om zo meer kwetsbare mensen toch al een eerste dosis, en zo ook een deel bescherming, te geven. Toen die beslissing werd genomen zeiden Pfizer en BioNTech dat ze geen data hadden om die beslissing te ondersteunen.

Nu is die er dus wel. “Onze studie toont een piek in antilichamen bij oudere mensen wanneer de tweede dosis uitgesteld wordt tot twaalf weken”, zegt Helen Parry, auteur van de studie die aan de Universiteit van Birmingham werd gevoerd. In de studie werd er gekeken naar 175 mensen tussen de leeftijd van 80 en 99 en het aantal antilichamen zou drie en een half keer hoger liggen in vergelijking met wanneer de tweede dosis na drie weken werd gegeven.

De onderzoekers waarschuwen momenteel wel nog om niet onmiddellijk conclusies te trekken over hoe goed de personen beschermd zijn. De antistoffen zijn slechts één deel van het immuunsysteem.